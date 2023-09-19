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YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı! 'Yıllık değil sadece...'

19.09.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) vakıf üniversitelerine uyarı geldi. Yapılan açıklamada normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin, yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacağını bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilere yönelik karar aldığı belirtildi.

"DERS/KREDİ BAŞINDA DÜŞEN TUTARI AŞMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak eğitim ve öğretim ücretlerinin mütevelli heyet tarafından belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine, Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
YÖK üniversite

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