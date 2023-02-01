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Yok zıt anlamlısı nedir? Yok kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

24.01.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda yok kelimesi sıklıkla tercih edilir. Dilimizde oldukça önemli bir yere sahip olan sözcükler arasında yer alan yok kelimesi pek çok cümlede kullanılır. Anlamı da oldukça geniş olan bu sözcüğün zıt anlamlısı da merak konusudur. Yok kelimesinin sözlük anlamı öğrenilerek zıt anlamlısının hangi sözcük olduğu da kolaylıkla bilinebilir. Peki yok zıt anlamlısı nedir?

Yok zıt anlamlısı nedir? Yok kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Yok sözcüğü dilimizde fonksiyonel olarak kullanılan bir kelimedir. Ad, belirteç, sıfat ve bağlaç olarak yok sözcüğü kullanılabilir. Oldukça yaygın kullanılan yok sözcüğü var olmayan, bulunmayan anlamlarını ifade eder. Bu bağlamda yok ile zıt anlam ilişkisi bulunan sözcükler, anlamın tam tersini ifade etmelidir. En çok araştırılan zıt anlamlı kelimeler arasında yok sözcüğü de yer alır. Yokun zıt anlamlısı bilinerek cümle içinde kolaylıkla kullanılabilir.

Yok Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Yok kelimesi pek çok sözcük yerine de kullanılır. En yaygın kullanımı bir durumu ve olayı reddetmede ve hayır yerine kullanımıdır. Yoksul, yokluk gibi sözcükler de yok kelimesinden türetilen sözcükler olarak bilinir. Bir şeyin ya da bir durumun olmadığını ifade eden yok zıt anlamlısı olan sözcükler arasındadır. Zıt anlamlı kelimeler birbiri ile ters anlamı ifade eden sözcükler arasında bulunur. Yokun zıt anlamlısı da bir durumun bulunma, var olma anlamını ifade eden sözcüktür. Yok kelimesinin zıt anlamı var kelimesidir. Varlık ve bulunma anlamlarını ifade eden var sözcüğü, yok ile ters anlam ilişkisi içerisindedir. Zira yok kelimesinin anlamı da var olmayan olarak tanımlanır.

Yokun Zıt Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içinde kullanıldığı gibi farklı yerlerde de kullanılabilir. Özellikle var ve yok sözcüğü aynı cümle içinde ikileme olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu durumu anlamak ve pekiştirmek için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Yok kelimesinin zıt anlamı olan var ile pek çok örnek cümle kurulabilir.

  • Her zaman varlığıyla yokluğu birdi.
  • Hiçbir zaman varken yok olamazsın.
  • Bendeki kalemin aynısından onda da vardı.
  • Sanki küçük dağları kendi var etmiş gibi davranıyor.

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