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YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, İzmir'de kurumsal akreditasyonu anlattı

02.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, İzmir'de kurumsal akreditasyonu anlattı

İZMİR (AA) - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, 16 üniversite için kurumsal akreditasyon kararı verdiklerini, 23 üniversiteye ilişkin değerlendirme sürecinin de devam ettiğini söyledi.

Kar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) düzenlenen toplantıda, Kurulun 2015'te YÖK altında bir komisyon olarak kurulduğunu, 2017'de ise bağımsız olarak çalışmaya başladığını ifade etti.

Kar, YÖKAK'ın yükseköğretim kurumlarını uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirdiğini, buna bağlı olarak da akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüttüğünü dile getirdi.

Üniversiteleri 1000 puan üzerinden akredite ettiklerini belirten Kar, şöyle dedi:

"Liderlik, yönetim ve kalite 300 puan, eğitim ve öğretim 400 puan, araştırma ve geliştirme 200 puan ve toplumsal katkıyı ise 100 puan olarak değerlendiriyoruz. 650-1000 puan alan üniversitelere 5 yıl boyunca tam akreditasyon veriyoruz. 500-649 puan alan kurumlara 2 yıl koşullu akreditasyon veriyoruz. 0 ile 499 puan alan kurumlara ret veriyoruz. Bu kurumlar 2 yıl geçmeden başvuru yapamaz. Ayrıca eğitim ve öğretim başlığında 280 puanı geçemediyse 5 yıl tam akreditasyon alamaz."

Kar, bir üniversitenin kurumsal akreditasyon almasının tek bir kişiyle ilgili olmadığına, üniversitenin tüm paydaşlarının ortak çalışma yapması gerektiğine dikkati çekerek, "16 üniversitemiz kurumsal akreditasyonu almaya hak kazandı. 23 üniversitede ise süreç devam ediyor. 185 üniversitede kurumsal dış değerlendirme süreci devam ederken, 102 üniversitemizde ise kurumsal izleme sürecimiz takip ediliyor." diye konuştu.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de kalite çalışmalarına önem verdiklerini, bu doğrultuda üniversite bünyesinde geçen yıl kalite koordinatörlüğü birimini kurduklarını ifade etti.

Köse, hedefledikleri noktalara bir bir ulaşacaklarını dile getirerek, "Sadece çalışmak yetmiyor. Bu durumun belgeye dönüşmesine ihtiyaç var. YÖKAK'a onaylatılması gerekir. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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