YÖKDİL 2022 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı! İşte YÖKDİL sınav ücreti ve başvuru kılavuzu...

YÖKDİL sınavı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) son dakika açıklamasında bulunuldu. Bu açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki YÖKDİL 2022 başvurusu nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

YÖKDİL 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL / 2 sınavına girmek isteyen kişiler başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecekler.

Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da başvuruda bulunabilecekleri aktarıldı.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2022?

YÖKDİL yani ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YÖKDİL sınavı ile ilgili ÖSYM'nin internet sitesinde '2022-YÖKDİL/2 Başvurularının Alınması' başlıklı bir yazılı açıklama yayımlandı.

İşte ÖSYM'den yapılan 'YÖKDİL/2' açıklaması:

"2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YÖkDİL Kılavuzunda yer almaktadır.

Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2022?

YÖKDİL/2 sınav tarihi: 28 Ağustos 2022

YÖKDİL/2 sınav saati: 10.15

YÖKDİL/2 sınav süresi: 3 saat (180 dakika)

YÖKDİL/2 başvuru tarihleri: 6- 18 Temmuz 2022,

Ücret ödeme için son gün: 19 Temmuz 2022

YÖKDİL sınav ücreti: 185 TL

YÖKDİL/2 geç bvaşvuru günü: 26 Temmuz 2022

ÖSYM geç başvuru günü sınav ücreti açıklaması: Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

