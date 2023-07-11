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YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2023: YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvurulur, nereden yapılır? ÖSYM AİS giriş ekranı!

11.07.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL başvuru ücreti ve ÖSYM'den yapılacak işlemlere ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça lisan yeterliliğini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilecek sınava girecek. Peki, YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvurulur, nereden yapılır? İşte ÖSYM 2023 YÖKDİL 2 başvuru ekranı...

YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. YÖKDİL/2 başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Birçok kişi "2023 YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL sınavına nasıl başvurulur, nereden başvuru yapılır? İşte detaylar...

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI

YÖKDİL/2 başvuruları 11 Temmuz 2023 Salı günü itibarıyla başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

''2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin AİS ekranından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2023

YÖKDİL başvuru kılavuzunda sürece ilişkin detaylara yer verildi.

YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YÖKDİL sınav ücreti 260,00 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün, 18 Temmuz 2023.

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