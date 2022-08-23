YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?

YÖKDİL başvuruları 6 - 18 Temmuz tarihlerinde ve YÖKDİL/2 geç başvuruları, 26 Temmuz - 27 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. İşte 2022 YÖKDİL sınavının tarihi ve sonuçların açıklanma tarihi...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.
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