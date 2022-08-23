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YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?

23.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senenin ikinci YÖKDİL sınavı heyecanla bekleniyor. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen binlerce adayın takip ettiği 2022-YÖKDİL/2 sınavının tarihi merak konusu oldu. YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart 2022'de uygulanmıştı. Peki YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL/2 ne zaman sonuçlanır? 2022 YÖKDİL sınavı tarihi...

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?

YÖKDİL başvuruları 6 - 18 Temmuz tarihlerinde ve YÖKDİL/2 geç başvuruları, 26 Temmuz - 27 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. İşte 2022 YÖKDİL sınavının tarihi ve sonuçların açıklanma tarihi...

YÖK

YÖKDİL/2 NE ZAMAN 2022?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

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