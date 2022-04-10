Yokluk adasından dönen Survivor Barış'ın isteği olay oldu! "Kendime yediremediğim..."

Survivor All Star'da bir süre önce sakatlanan ve yarışmayı bırakmak istemediği için diskalifiye olmayan Barış Murat Yağcı yokluk adasından döndü. Eleme gününde yokluk adasından dönen Survivor Barış ilginç isteğiyle gündem oldu.

Survivor Barış, "Ben buraya gelirken All Star'da yarışmak için geldim ama iş biraz değişti. Kendi alanım yok, kendim her akşam aynı yerde yatmıyorum ve yeni bir güne nerede uyanacağımı bilmiyorum. Bir şekilde hayal kuruyorum, kurduğumuz hayaller hedefime doğru götürüyor. Önümde iki tane yol var. Bir tanesi yakın bir zaman içerisinde benim bir şekilde oyunlara girmem gerekiyor. Çünkü kafamda düşündüğüm ve kendime yediremediğim birçok konu var. Bunların en önemlisi de ben bir katkım olmadan ve hak etmediğim birçok durumun içine düştüğümü fark ettim. Uzun lafın kısası bundan sonraki emek harcamadığım hiçbir ödülden faydalanmak istemiyorum" dedi.

ACUN ILICALI'DAN UYARI

Acun Ilıcalı ise Barış'ın açıklamalarından sonra, "Değişik bir düşünce. Şu anda yokluk adasından geliyorsun. Bu konuda istersen kararını ertele. Hiçbir yarışmacımız için böyle bir durumun olmasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Survivor Batuhan da bu kararı yokluk adasından gelmesine bağlayarak "Sen bizim takımımızdasın bu durum bizi rahatsız eder" dedi.

