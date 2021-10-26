YÖK'ten mühendislik tamamlama kayıt işlemlerini yaptıramayan adaylara yeni fırsat

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2021 Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonucuna göre üniversitelere yerleşen ancak mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylara ikinci bir fırsat tanındı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 21 Ekim tarihli toplantısında 2021 Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylara yönelik alınan karara ilişkin şunlar kaydedildi:

"2021 Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesinin ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir."

