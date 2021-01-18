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Yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı

18.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı

Muğla-Aydın Karayolu Yatağan giriş noktasındaki uygulama noktasında Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan bir vatandaşta uyuşturucu madde ele geçirildi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yatağan İlçe Jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Çimen’in İ.Ö.

Muğla-Aydın Karayolu Yatağan giriş noktasındaki uygulama noktasında Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan bir vatandaşta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yatağan İlçe Jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Çimen’in İ.Ö. isimli şahsın çantasına tepki vermesi üzerine arama yapıldı.
Yapılan aramada çanta içinde 25 gram esrar maddesi, 6 adet rexapin isimli kırmızı reçete ile satılan hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.Ö. hakkında adli işlemler başlatıldı.

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