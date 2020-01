Yolbulan’dan Esnaf Odaları Birliğine ziyaret

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen’i ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkar Odalarının faaliyetleri, Karabük’te esnaflara yönelik çalışmalar ve fabrikanın faaliyetlerinin ele alındığı ziyarette konuşan Mustafa Yolbulan, Birlik Başkanı Nurettin Tümen’in bir süre önce beraberinde oda başkan ve temsilcileri ile kendilerini ziyaret ederek iyi dileklerini paylaştığını belirtti.

Kendisinin de iadeyi ziyarette bulunarak hem teşekkür etmek hem de KARDEMİR’in faaliyetleri, esnafların çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak istediğini ifade eden Yolbulan, "Esnafımız, ahilikten gelen ilkelerini kaybetmeden ticaretini sürdüren, ülkemiz ekonomisinin can damarı ve en dinamik unsurlarıdır. Bende, esnaflıktan gelen bir ailenin evladıyım ve esnaflarımızın toplumdaki güçlü yeri ve önemini biliyorum. Karabük esnafı, süreç içerisinde her zaman KARDEMİR’in yayında olmuş, en zorlu dönemlerde dahi fabrikaya omuz vermiştir. Bizde şirket olarak her zaman esnafımızın yayında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız ikili anlaşmalarla hem çalışanlarımıza daha uygun alışveriş yapma imkanı sağlamaya, hem de Karabük’lü esnaflarımıza güç vermeye çalışıyoruz. Yerel imkanlardan karşılayabildiğimiz her türlü mal ve hizmet alımını Karabük’ten sağlamak yönetimimizin her zaman temel anlayışı olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mustafa Yolbulan’a yeni görevinde başarılar diledi.