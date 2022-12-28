Yolcu eş anlamlısı nedir? Yolcu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yolcu kelimesinin kökü "yol" kelimesidir. Türkçe kökenli olan yolcu kelimesi yolculuk eden kişi anlamında kullanılsa da farklı anlamlarda ve mecaz anlamda da kullanılabilir. Yolcunun eş anlamı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yolcunun anlamları:

(isim) Yolculuğa çıkmış kimse.

(isim) Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse:

(isim, mecaz) Doğması beklenen çocuk.

(isim, mecaz) İyileşmesi umutsuz hasta.

(isim, mecaz) İşten çıkarılması beklenen kimse.

Yolcu kelimesinin anlam karşılıklarına örnek cümleler:

Uçaktaki bütün yolcular uçak arızası nedeniyle tahliye edildi.

Trafik polisleri kimlik kontrolü için otobüsteki bütün yolcuların kimliklerini çıkartmalarını istedi.

Yolcu gemisi şiddetli fırtınaya rağmen gideceği limana yanaşmayı başardı.

Yolculardan biri otobüsün içinin sıcak olduğunu söyleyerek klimaların açılmasını istedi.

Yolcu ile şoför arasında geçen tartışmalı diyalog bütün yolcuların dikkatini çekti.

Yolcu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yolcu kelimesi uzun zamandır dilimizde bulunmasının yanı sıra birden fazla anlama sahip bir kelimedir. Yolcu aynı zamanda eş anlamlı kelimeye de sahiptir. Yolcunun eş anlamlısı kelime, yolcuyla aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde yolcunun yerine kullanılabilir. Yolcu eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Bu kelime çeşitli cümlelerde yolcu kelimesi yerine kullanılarak anlam bütünlüğü sağlayabilir. Yolcu kelimesinin eş anlamı:

Geçici

Yolcunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yolcu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük geçici kelimesidir. Geçici kelimesiyle örnek cümle: