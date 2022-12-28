Yolcu eş anlamlısı nedir? Yolcu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yolcu kelimesinin kökü "yol" kelimesidir. Türkçe kökenli olan yolcu kelimesi yolculuk eden kişi anlamında kullanılsa da farklı anlamlarda ve mecaz anlamda da kullanılabilir. Yolcunun eş anlamı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yolcunun anlamları:
Yolcu kelimesinin anlam karşılıklarına örnek cümleler:
Yolcu kelimesi uzun zamandır dilimizde bulunmasının yanı sıra birden fazla anlama sahip bir kelimedir. Yolcu aynı zamanda eş anlamlı kelimeye de sahiptir. Yolcunun eş anlamlısı kelime, yolcuyla aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde yolcunun yerine kullanılabilir. Yolcu eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Bu kelime çeşitli cümlelerde yolcu kelimesi yerine kullanılarak anlam bütünlüğü sağlayabilir. Yolcu kelimesinin eş anlamı:
Yolcu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük geçici kelimesidir. Geçici kelimesiyle örnek cümle: