Toprak eş anlamlısı nedir? Toprağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toprak kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmasının yanı sıra mecaz olarak da sıkça karşımıza çıkan kelimeler arasında yer alır. Birçok kelime gibi birkaç anlama sahiptir. Türkçe bir kelime olan toprak kelimesi, Eski Türkçede "toz, kuru toprak" anlamına gelen "toprak" kelimesinden evrilmiştir. Birden fazla anlamı olan toprak kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekildedir:

Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü

Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış

Arazi, tarla

Memleketli

Kara

Ülke

Günlük hayatta sıkça kullandığımız toprak sözcüğünü birçok anlamıyla ve farklı yerlerde hayatımızda görmek mümkündür. Jeolojik olarak kullanılan toprak sözcüğü "humuslu toprak", "kireçli toprak" örnekleriyle sıkça karşılaştığımız birleşik kelimelerdir.

Toprak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tabiat dendiğinde aklımıza ilk gelen nesnelerden biri olan toprak kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime karşımıza çıkar. Yazılış ve okunuşları farklı fakat aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler denir ve cümle içinde birbirinin yerini tutar. Hem yazılı hem sözlü metinlerde kullanılır. Toprağın eş anlamlısı kelimeler:

Arazi

Hâk

Kara

Türap

Memleketli

Bu eş anlamlı kelimeler toprak sözcüğüne alternatif olarak kullanılır. Ancak bu eş anlamlı kelimeler toprağın farklı anlamlarını karşıladığı için toprak yerine kullanmadan önce toprağın cümlede hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir.

Toprağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toprak kelimesi yerine kullanılabilen birden fazla eş anlamlı kelime bulunur. Toprak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde toprak yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimelerdir. Toprak eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: