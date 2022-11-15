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Tercüme eş anlamlısı nedir? Tercümenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

15.11.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisinde eş anlamlı kelimelerin kullanımı oldukça önemlidir. Eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin çeşitlenmesine ve daha etkileyici olmasına büyük bir katkı sağlamaktadır. Türkçemizde birçok sözcüğün eş anlamlısı mevcuttur. Tercüme sözcüğü de bunlardan biridir. Bu sözcük yerine kullanılan kelimeler asıl kelime ile aynı manaya gelmektedir. Peki, tercüme kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tercüme eş anlamlısı nedir? Tercümenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde tercüme kelimesi kadar bu kelimenin eş anlamlısı olan sözcük de çok sık tercih edilmektedir. Tercüme sözcüğü cümle içerisinde isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimesinin manası bir sözün ya da bir yazılı metnin bir dilden farklı bir dile çevrilmesidir. Tercüme sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça "trcm" kökünden gelen “tarcama” kelimesinden türetilmiştir.

Tercüme sözcüğünün içerisinde geçtiği “tercüme etmek” gibi deyim ve atasözleri de vardır. Ayrıca yine bu sözcükle oluşan “hal tercümesi, tercümeihal” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

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Tercüme kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tercüme kelimesinin eş anlamı olan sözcük, tercüme yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş sözcüklerin yazım ve okunuş biçimleri farklıdır. Ancak mana yönünden hepsi benzerdir. Bu yüzden cümle içerisinde birbirlerinin yerini rahatlıkla doldurabilmektedir. Tercümenin eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Tercümenin eş anlamı olan kelime:

  • Çeviri

Tercüme yerine çeviri kelimesi çok sık kullanılmaktadır. Çeviri kelimesi de tercümenin aksine Türkçe kökenli bir kelimedir.

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Tercümenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tercüme sözcüğü yerine kullanılan çeviri kelimesi, tercüme ile aynı manayı taşıdığı için birbirlerinin yerine tercih edilebilmektedir. Tercüme eş anlamlısı olan sözcüğün içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler:

  • Siz, telif eser ayarında bir sanat değeri taşıyan çevirilere teşekkür ediniz.
  • Ne düşündüğümü öğrenmek için bu çevirileri parça parça bana yollamıştı.
  • Öğretmen okuduğu bu eserin Almancadan çeviri yapılmış bir eser olduğunu söyledi.
  • Fransızcadan çevrilmiş olan bu kitap benim için çok kıymetli.
  • Sonunda bir kitapçıdan sahifesi yirmi kuruşa çeviri buldu.
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