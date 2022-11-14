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Taş eş anlamlısı nedir? Taşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.11.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz eş anlamlı sözcükler açısından oldukça zengindir. Eş anlamlı sözcüklerde kelimenin yazılışı ve okunuşu farklı olup anlamları aynıdır. Yazılı veya sözlü anlatımlarda bir kelimeyi çok sık tekrar etmek gerektiğinde kelimenin eş anlamlısını kullanmak anlatım bozukluklarının önüne geçmektedir. Pek çok kelimenin eş anlamı olan Türkçede taş kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Taş eş anlamlısı nedir? Taşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar arasında tarih boyunca etkileşimler olmuştur. Kültürel ve dil yönünden gerçekleşen bu etkileşimler ile farklı diller arasında kelime transferleri gerçekleşmektedir. Türkçede de farklı kökenli birçok sözcük bulunmaktadır. Türkçe bu farklı kökenli sözcükler ile tarih boyunca daha zenginleşmiştir. Taş kelimesi Türkçe kökenli olan bir sözcüktür. Eski Türkçede de bugünkü anlamıyla kullanılan taş sözcüğü, dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumuna göre taş sözcüğünün birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu farklı anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kimyasal ve fiziksel olarak farklılık gösteren ve rengini içinde bulunan maden, tuz ve oksitlerden alan katı ve sert madde.
  • Bu maddeden yapılan ve bu maddeden oluşan
  • Bazı özel işlerde kullanılmak için yapılan malzeme
  • Yapı işlerinde kullanılan malzeme
  • Mücevher olarak kullanılan yüksek değeri olan bir maden
  • Dama, domino gibi oyunlarda kullanılan metal, tahta ve ya plastik olabilen parçalardan her biri
  • Bazı organlarda oluşabilen, safra taşı, böbrek taşı gibi, katı ve sert madde
  • Üstü kapalı söylenen iğneleyici söz
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Taş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlatımlarımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerin yerine aynı anlama gelen eş anlamlılarını kullanmak anlatım bozukluğuna yol açmaz. Eş anlamlı kelimeler ifadelerimizin ve anlatımlarımızın çeşitlenmesini sağlar. Pek çok kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaşı bulunsa da bazı kelimelerin anlamdaşı olmayabilir. Taş kelimesinin eş anlamı olan bir kelime de dilimizde yoktur. Cümle içinde taş yerine kullanabileceğimiz herhangi bir taş eş anlamlısı kelime bulunmaz.

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Taşın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olmalıdır?

Taş sözcüğü dilimizde geniş bir kullanım alanı olan bir kelime olmasının yanı sıra taşın eş anlamlısı kelime yoktur. Bu yüzden taş eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Taş kelimesiyle ilgili cümle kurmak gerekirse:

  • Arkadaşımın çok güzel bir taş koleksiyonu vardı.
  • Yolda yürürken ayağına kocaman bir taş takılmıştı.
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