Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar

Havalimanı yakınlarında bulunan bir apartmanda çekilen görüntüler uçağın sarsılma anlarını saniye saniye gözler önüne serdi. Pek çok uçuşun iptal edildiği kentte bakın nasıl görüntüler meydana geldi.

Gareth uçağı beşik gibi salladı!

British Airways uçağı, Londra’ya inmeye çalışırken beşik gibi sallandı.

Ülkeyi vuran Gareth Fırtınası uçağı da etkiledi.

Pek öyle gözükmese de, pilot her şeyi kontrol altında tutmayı başardı.

Yakındaki bir apartmandan çekilen görüntüde, uçağın nasıl yalpaladığı görüldü.

Londra Şehir Havalimanı’na inmesi planlanan pek çok uçak, bugün pisti pas geçti.

İngiltere’nin diğer bölgelerinde de pek çok uçuşun iptal edildiği bildirildi.