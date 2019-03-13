Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar

Havalimanı yakınlarında bulunan bir apartmanda çekilen görüntüler uçağın sarsılma anlarını saniye saniye gözler önüne serdi. Pek çok uçuşun iptal edildiği kentte bakın nasıl görüntüler meydana geldi.
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