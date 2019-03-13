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Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 13.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

Londra'da hayatı olumsuz etkileyen Gareth Fırtınası havalimanında iniş yapmaya çalışan uçaklarda da korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. British Airways uçağı, Londra’ya inmeye çalışırken zorlu hava koşullarının kurbanı oldu. Pilot, fırtınaya rağmen uçağı olabildiğince kontrol altında tutmaya çalışsa da yolcuların korku dolu anları ülkede gündem yarattı.

Havalimanı yakınlarında bulunan bir apartmanda çekilen görüntüler uçağın sarsılma anlarını saniye saniye gözler önüne serdi. Pek çok uçuşun iptal edildiği kentte bakın nasıl görüntüler meydana geldi.

Gareth uçağı beşik gibi salladı!

British Airways uçağı, Londra’ya inmeye çalışırken beşik gibi sallandı.
Ülkeyi vuran Gareth Fırtınası uçağı da etkiledi.
Pek öyle gözükmese de, pilot her şeyi kontrol altında tutmayı başardı.
Yakındaki bir apartmandan çekilen görüntüde, uçağın nasıl yalpaladığı görüldü.
Londra Şehir Havalimanı’na inmesi planlanan pek çok uçak, bugün pisti pas geçti.
İngiltere’nin diğer bölgelerinde de pek çok uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Düşen ağaçlar çok sayıda otomobile zarar verdi.
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Anahtar Kelimeler:
uçak Londra

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