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Yolunu şaşıran geyik markete daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

ABD’de yolunu şaşıran bir geyik, akaryakıt istasyonunun marketinin camlarından içeri daldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Georgia eyaletine bağlı Omega şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine göre bir geyik, akaryakıt istasyonu marketinin camlarını kırarak içeri daldı. Bir süre içeride gezinen geyik daha sonra marketin diğer kapısından çıktı.

Market çalışanı Peter Patel, “İrkildim ama korkmadım. Daha önce hiç markette bir geyik görmemiştim. Geyik için endişeliyim. Camı kırarak girdiği için kötü yaralandı, umarım durumu iyidir” dedi.

(DHA)

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geyik abd akaryakıt istasyonu

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