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Yonca Evcimik'e bir tepki de Burak Akkul'dan geldi! 'Çılgın Bediş'i yazdığıma...'

26.11.2020 14:50 | Son Güncelleme:
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Yonca Evcimik'e bir tepki de Burak Akkul'dan geldi! 'Çılgın Bediş'i yazdığıma...'

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' gününde farkındalık yaratmak amacıyla 'Ayıp Şeyler' adlı yeni parçasını yayınlayan Yonca Evcimik, şarkı sözleri ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Evcimik'e bir tepki de, şarkıcının başrolünü oynadığı Çılgın Bediş dizisinin senaristi Burak Akkul'dan geldi.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performası tepki topladı. Rap söylemeye çalışan Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

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Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullandı.

Evcimik'e bir tepki de, yıllar önce rol aldığı ve onu daha ünlü hale getiren Çılgın Bediş dizisinin senaristi Burak Akkul'dan geldi. Akkul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce 'Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum' dedi.

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