Yonca Evcimik kimdir? Yeni şarkısına gelen tepkilere cevap verdi! Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin en popüler şarkılarına imza atan ve şarkılarıyla olduğu kadar Çılgın Bediş dizisiyle de büyük bir şöhret yakalayan Yonca Evcimik son olarak çıkardığı “Ayıp Şeyler” isimli şarkısıyla gündeme geldi. Şarkıyla ilgili olarak sosyal medyadan büyük tepkiler gelirken ünlü isim gelen tepkilere sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.
Yonca Evcimik yeni şarkı çıkardıktan sonra şarkısının sözleri sosyal medyada olay yaratmış ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki görmüştü. Son olarak Yonca Evcimik Instagram ve Twitter hesabından şarkısına gelen tepkilere cevap verdi. Evcimik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Şarkıyı anlamakta zorluk çekenlere... (Troller hariç)
1- Şarkının tüm sözlerini alt alta yazıp, paragraflara ayırarak okuyunuz.
2- “Mahrem” kelimesinin tam anlamını ögrenmek için Google, TDK, Wikipedia vs gibi yerlere başvurabilirsiniz. Çünkü belli ki size göre sadece tek anlamı var. (Fikir-Zikir meselesi)
3- Baktınız yine olmuyor TV’lerdeki öğleden sonra yayınlanan kadın programlarını veya “Sadakatsiz” i filan izleyin.
İyi günler, sevgiler…”
Aynı zamanda ünlü isim, yaptığı paylaşıma şarkısının sözlerini de ekledi.
November 26, 2020
Ahlaksızlık almış başını gitmiş
Dünyanın çivisi çıkmış mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allahı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat
belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey hey hey heyler
Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler
Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet
Tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki
Seni hakkettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey hey hey heyler
Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler...
Söz: Yonca Evcimik
Beste: Sirhot
Olay yaratan şarkısının ardından ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Özellikle Yonca Evcimik kaç yaşında ve Yonca Evcimik nereli sorularının cevapları araştırılıyor. 16 Eylül 1963 İstanbul doğumlu olan ünlü isim şu anda 57 yaşında. Şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucu olan ünlü isim, sanat yaşamına 1977 senesinde çocuk tiyatrosuyla adım attı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nde mezun oldu ve 1978 ile 1990 seneleri arasında müzikallerde dansçı ve şarkısı olarak görev aldı. Bu tarihlerde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk da yaptı. Ünlü ismin yer aldığı oyun ve müzikaller arasında Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı, Geceler, Reklamlar, Deliler, Aşkolsun, Yasaklar ve Carmen bulunuyor.
Ünlü şarkıcı 1989 ile 1990 yılları arasında Gülhane Etkinlikleri’nde show girl ve sunucu olarak görev aldı. 1991 senesinde ise kendisini büyük bir üne kavuşturan ilk albümü olan Abone’yi çıkardı. İlk olarak Abone ve Şok adlı parçalara klip çekildi. Hemen ardından çok sayıda konser veren ünlü şarkıcı, Türkiye’nin en çok konuşulan pop şarkıcısı haline geldi. Kareografili dans ile müziğin bir araya geldiği albüm ve özellikle Yonca Evcimik şarkıları arasında önemli bir yere sahip olan Abone adlı şarkı, kimi çevrelerde Türk pop müziği için ise milat olarak görüldü. 1992 senesinde ise Kendine Gel adlı albümü çıkaran Evcimik, bu albümle de büyük ses getirdi ve ilklere imza attı. 1994 yılında 8:15 Vapuru adlı şarkısıyla şöhretini pekiştirdi. Klipte kendisine İzel, Ercan Saatçi ve Seden Gürel eşlik etti. Abone’nin ardından en fazla satan ikinci albümü olma özelliğini taşıyan Yonca Evcimik 94 ise bu albümle Avrupa’da da ismini duyurdu. Özellikle albümdeki Bandıra Bandıra, Tükendik ve Gel Gel isimli şarkılar hit oldu. Şarkıcı, 1998 yılında çıkardığı Günaha Davet albümüyle Kral TV Video Müzik ödüllerinde yılın en iyi kadın pop müzik sanatçısı ödülünü aldı. 2004 yılında Aşka Hazır EP’sini çıkaran şarkıcı, Sallayalım Dünyayı ve Aşkı isimli şarkılarıyla dikkat çekti. Hemen ardından çıkardığı Oldu Gözlerim Doldu şarkısıyla da büyük ilgi gördü. Evcimik’in en çok satan albüm ödülü, ümit vaad eden sanatçı ödülü, yılın en iyi kadın pop sanatçısı ödülü, yılın kadın pop sanatçısı ödülü ve yılın çevrecisi ödülü gibi ödülleri bulunuyor.
1993 yılında Karambol Show isimli programı hazırlayıp sunan Evcimik, 1996 senesinde ise Çılgın Bediş adlı reyting rekorları kıran dizide başrol olan Bediş karakterini canlandırdı. 2006 yılında Benimle Dans Eder Misin isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan ünlü isim, 2008 yılına gelindiğinde de İkizler isimli yarışmada jüri koltuğuna oturdu. 2007 senesinde sabahları Yoncimik Harikalar Diyarı isimli çocuk programını sundu. Şarkıcı, Çıtır Kızlar ve Birkaç İyi Adam gruplarının albüm prodüktörlüğünü de üstlendi. Aynı zamanda 2007 yılında Yeliz’in Yalan adlı şarkısının klip yönetmenliği yaptı. Müzik yaşamının ilk yıllarında kendisine yakıştırılan Yoncimik lakabını markaya dönüştüren Evcimik, bu markayla pek çok proje gerçekleştirdi.
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