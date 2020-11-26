Yonca Evcimik kimdir? Yeni şarkısına gelen tepkilere cevap verdi! Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin en popüler şarkılarına imza atan ve şarkılarıyla olduğu kadar Çılgın Bediş dizisiyle de büyük bir şöhret yakalayan Yonca Evcimik son olarak çıkardığı “Ayıp Şeyler” isimli şarkısıyla gündeme geldi. Şarkıyla ilgili olarak sosyal medyadan büyük tepkiler gelirken ünlü isim gelen tepkilere sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısındaki sözleri olay oldu! “ŞARKIYI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKENLERE…” Yonca Evcimik yeni şarkı çıkardıktan sonra şarkısının sözleri sosyal medyada olay yaratmış ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki görmüştü. Son olarak Yonca Evcimik Instagram ve Twitter hesabından şarkısına gelen tepkilere cevap verdi. Evcimik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şarkıyı anlamakta zorluk çekenlere... (Troller hariç)

1- Şarkının tüm sözlerini alt alta yazıp, paragraflara ayırarak okuyunuz.

2- “Mahrem” kelimesinin tam anlamını ögrenmek için Google, TDK, Wikipedia vs gibi yerlere başvurabilirsiniz. Çünkü belli ki size göre sadece tek anlamı var. (Fikir-Zikir meselesi)

3- Baktınız yine olmuyor TV’lerdeki öğleden sonra yayınlanan kadın programlarını veya “Sadakatsiz” i filan izleyin.

İyi günler, sevgiler…”

Aynı zamanda ünlü isim, yaptığı paylaşıma şarkısının sözlerini de ekledi. pic.twitter.com/QeNTZUujXl — Yonca Evcimik (@YoncaEvcimik) November 26, 2020 AYIP ŞEYLER ŞARKI SÖZÜ Ahlaksızlık almış başını gitmiş

Dünyanın çivisi çıkmış mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde Allahı para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat

belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin Hey hey hey heyler

Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet

Tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim

Sen kadınsın zekisin

Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan

Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki

Seni hakkettiğin gibi sevsinler

İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin Hey hey hey heyler

Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler... Söz: Yonca Evcimik

Beste: Sirhot YONCA EVCİMİK KİMDİR? Olay yaratan şarkısının ardından ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Özellikle Yonca Evcimik kaç yaşında ve Yonca Evcimik nereli sorularının cevapları araştırılıyor. 16 Eylül 1963 İstanbul doğumlu olan ünlü isim şu anda 57 yaşında. Şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucu olan ünlü isim, sanat yaşamına 1977 senesinde çocuk tiyatrosuyla adım attı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nde mezun oldu ve 1978 ile 1990 seneleri arasında müzikallerde dansçı ve şarkısı olarak görev aldı. Bu tarihlerde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk da yaptı. Ünlü ismin yer aldığı oyun ve müzikaller arasında Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı, Geceler, Reklamlar, Deliler, Aşkolsun, Yasaklar ve Carmen bulunuyor.

Ünlü şarkıcı 1989 ile 1990 yılları arasında Gülhane Etkinlikleri’nde show girl ve sunucu olarak görev aldı. 1991 senesinde ise kendisini büyük bir üne kavuşturan ilk albümü olan Abone’yi çıkardı. İlk olarak Abone ve Şok adlı parçalara klip çekildi. Hemen ardından çok sayıda konser veren ünlü şarkıcı, Türkiye’nin en çok konuşulan pop şarkıcısı haline geldi. Kareografili dans ile müziğin bir araya geldiği albüm ve özellikle Yonca Evcimik şarkıları arasında önemli bir yere sahip olan Abone adlı şarkı, kimi çevrelerde Türk pop müziği için ise milat olarak görüldü. 1992 senesinde ise Kendine Gel adlı albümü çıkaran Evcimik, bu albümle de büyük ses getirdi ve ilklere imza attı. 1994 yılında 8:15 Vapuru adlı şarkısıyla şöhretini pekiştirdi. Klipte kendisine İzel, Ercan Saatçi ve Seden Gürel eşlik etti. Abone’nin ardından en fazla satan ikinci albümü olma özelliğini taşıyan Yonca Evcimik 94 ise bu albümle Avrupa’da da ismini duyurdu. Özellikle albümdeki Bandıra Bandıra, Tükendik ve Gel Gel isimli şarkılar hit oldu. Şarkıcı, 1998 yılında çıkardığı Günaha Davet albümüyle Kral TV Video Müzik ödüllerinde yılın en iyi kadın pop müzik sanatçısı ödülünü aldı. 2004 yılında Aşka Hazır EP’sini çıkaran şarkıcı, Sallayalım Dünyayı ve Aşkı isimli şarkılarıyla dikkat çekti. Hemen ardından çıkardığı Oldu Gözlerim Doldu şarkısıyla da büyük ilgi gördü. Evcimik’in en çok satan albüm ödülü, ümit vaad eden sanatçı ödülü, yılın en iyi kadın pop sanatçısı ödülü, yılın kadın pop sanatçısı ödülü ve yılın çevrecisi ödülü gibi ödülleri bulunuyor.