Yonca Evcimik, genç görünümünün sırrını açıkladı: "Bebek kordonundan..."

Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı, 8.15 Vapuru ve Son Baharda Geleceğim gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Türkiye’de sahne yapan pek çok ismin yurt dışındaki dünyaca ünlü starlardan etkilendiğini söyleyen şarkıcı, "Yurt dışındaki tüm starlar Walt Disney’den yetişmiş, bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ben kendi kendimi yetiştirdim. Orada şarkı söylemeyi ve aktörlüğü öğreniyorlar. Bir alıntı var, hepimiz bir şeyden etkileniyoruz, kılık kıyafetten tutun da" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞLAMIŞ HÜCRELERİ ÇALIŞTIRIYOR"

Snobmagazin'in haberine göre, güzellik sırrını da açıklayan şarkıcı, "Estetik ameliyatı olmadım. Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" dedi.









