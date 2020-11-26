Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısındaki sözler olay oldu!

Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısındaki performası tepki topladı. Rap söylemeye çalışan Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLAMIŞTI

Yonca Evcimik, 'Ayıp Şeyler' şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.

AYIP ŞEYLER ŞARKISI SÖZLERİ

"Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.

Şarkının sözleri:

Haksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Allah'ı para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade, yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli