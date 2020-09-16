Yonca Evcimik’ten 57 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!

Çılgın Bediş dizisiyle popülerliğe kavuşan Yonca Evcimik şarkılarıyla ve dans performansıyla her geçen yıl hayran sayısını arttıyor. Yıllara meydan okuyan fit görüntüsünü korumak için düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren Evcimik yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı. Ünlü sanatçının bikinili pozları görenleri şaşırttı. Sanatçının fiziği takipçilerinden tam not aldı.

‘57 KERE MAŞALLAHINIZI ALIRIM’

Doğum gününde bikinli fotoğraflarını yayınlayan Evcimik, “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım” notunu düştü.

Genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik’in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Ünlü sanatçının gönderisini yorumlara sınırlandırması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ünlü sanatçının 57. yaş gününde yaptığı paylaşıma sanat dünyasının popüler isimleri adeta akın etti. Yonca Evcimik’in fotoğrafına Elif Güvendik ve Burcu Çetinkaya gibi ünlüler yorum yaptı.

