Yönetim Branco'ya talimat verdi! Fenerbahçe Premier Lig devi ile masada... Sarı-lacivertliler tam 4 futbolcu için anlaşmaya yakın

Fenerbahçe, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro kurmaya kararlı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yönetim kesenin ağzını açtı, Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları çoktan başladı. Kanarya, listesindeki birçok isimler görüşmeler yapıyor. Bir yandan da fırsat transferleri kovalanıyor. Fenerbahçe, bu kapsamda gözünü Premier Lig devi Chelsea’nin yıldızlarına çevirdi.

CHELSEA'DE TEMİZLİK VAR

İngiliz devi, 2022’nin Ağustos’unda Todd Boehly’ye satıldığından beri tam anlamıyla transfer çılgınlığı yaşadı. Maviler, bu dönemde yaklaşık 1.4 milyar Euro harcadıktan ve hiçbir başarı elde edemedikten sonra bu yaz büyük bir kadro temizliği yapmak için düğmeye bastı.

4 YILDIZA YAKIN TAKİP

İngiliz basınında yer alan haberlerde Chelsea’nin, aralarında önemli yıldızların da bulunduğu 23 futbolcuyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bu durumu yakından takip ettiği ve takıma uyabilecek yıldızlar için araştırmalara başladığı vurgulandı.Fenerbahçe’nin, özellikle hücum oyuncusu Christopher Nkunku, 2023’te bonservisine 70 milyon Euro ödenen Ukraynalı kanat Mykhaylo Mudryk, stoper Wesley Fofana ve Fransız genç orta saha Lesley Ugochukwu’yla yakından ilgilendiği öne sürüldü.

BRANCO'DAN TALİMAT

Sportif direktör Mario Branco’nun yanı sıra kulübün bazı menajerlere, Chelsea’nin yıldızlarının durumlarını araştırma talimatı verdiği kaydedildi.