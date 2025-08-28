Yönetim kahroldu! Fenerbahçe Benfica'ya elendi, Şampiyonlar Ligi'nden öyle bir geliri kaçırdı ki...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı ve 17 yıldır süren hasretini devam ettirdi. Bu yenilgi, aynı zamanda önemli bir maddi kaybı da beraberinde getirdi.

DEV GELİR KAÇTI

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başarsaydı, Fenerbahçe 24.8 milyon Euro katılım ücreti elde edecekti. Play-off turundan kazanılan 4.29 milyon Euro ile bu miktar 29 milyon Euro'ya ulaşacaktı. Ayrıca yayın hakları ve katsayı puanıyla bu gelir daha da artabilecekti.

AVRUPA LİGİ'NDEN 4.31 MİLYON EURO

Benfica'ya elenen Sarı-lacivertliler, play-off turundan 4.29 milyon Euro gelir elde edecek. Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, burada 4.31 milyon Euro katılım ücreti alacak.