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  4. Yönetimle ilk görüşme yapıldı! Burak Yılmaz geri dönüyor... Hem de eski takımına

Yönetimle ilk görüşme yapıldı! Burak Yılmaz geri dönüyor... Hem de eski takımına

28.05.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kariyerini 3 sezondur Avrupa'da devam eden Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Sezonun son bölümünde müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yönetimden Burak Yılmaz talebinde bulunduğu öne sürülürken ilk görüşmenin gerçekleştiği kaydedildi. İşte detaylar...

Yönetimle ilk görüşme yapıldı! Burak Yılmaz geri dönüyor... Hem de eski takımına

Süper Lig'de son haftalara girilirken özellikle ligin son bölümünde aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve yeni sezon öncesi taraftarlarına umut veren Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'ten yönetime beklenmedik bir öneri geldi.

BURAK YILMAZ'I İSTİYOR

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İddiaya göre Şenol Güneş, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrılan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor. Yönetimle ilk görüşmeyi yapan Güneş'in, "Burak'ın kadromuzda olması bize bir şey kaybettirmez, kazandırır. Kulübün içinden gelen biri. Saha içi ve dışında bize yardımcı olur" dediği belirtildi.

GERİ DÖNÜYOR

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Son olarak 2019-2020 sezonunun sonunda Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlılar'dan ayrıldıktan sonra Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, bu transferin gerçekleşmesi halinde 3 sezonluk Avrupa kariyerinin ardından yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

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