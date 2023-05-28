Yönetimle ilk görüşme yapıldı! Burak Yılmaz geri dönüyor... Hem de eski takımına

Süper Lig'de son haftalara girilirken özellikle ligin son bölümünde aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve yeni sezon öncesi taraftarlarına umut veren Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'ten yönetime beklenmedik bir öneri geldi.

BURAK YILMAZ'I İSTİYOR

İddiaya göre Şenol Güneş, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrılan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor. Yönetimle ilk görüşmeyi yapan Güneş'in, "Burak'ın kadromuzda olması bize bir şey kaybettirmez, kazandırır. Kulübün içinden gelen biri. Saha içi ve dışında bize yardımcı olur" dediği belirtildi.

GERİ DÖNÜYOR

Son olarak 2019-2020 sezonunun sonunda Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlılar'dan ayrıldıktan sonra Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, bu transferin gerçekleşmesi halinde 3 sezonluk Avrupa kariyerinin ardından yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

