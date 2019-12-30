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  4. Yönetmen James Wan, Aquaman’in yıldönümünde yeni kamera arkası fotoğrafları paylaştı

Yönetmen James Wan, Aquaman’in yıldönümünde yeni kamera arkası fotoğrafları paylaştı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Başrolünü Jason Momoa'nın üstlendiği ve gişede beklentilerin üzerinde bir hasılat elde eden Aquaman filminin yönetmeni James Wan, filmin yıl dönümünü kutladı. Wan, filmin gösterime girmesinin yıl dönümünü Aquaman setinden daha önce görülmemiş kamera arkası fotoğrafları paylaşarak kutladı.

Aquaman’in yönetmeni James Wan filmin yıldönümünü, setten daha önce görülmemiş kamera arkası fotoğrafları paylaşarak kutladı.

28 Aralık 2018’de vizyona giren Aquaman dünya çapında 1,1 milyar dolar (yaklaşık 6,5 milyar TL) gişe hasılatı elde etmişti. Film DC’nin en yüksek hasılat getiren yapımlardan biri haline gelmiş ve DC sinematik evrenine yönelik umutları yeşertmişti.

Daha önce yayımlanmamış kamera arkası fotoğraflarında kahramanlarımızı sette ve bir kumsalda karşımıza çıkıyor. Jason Momoa üç başlı mızrağıyla, Patrick Wilson ise adamlarıyla görülüyor. James Wan, fotoğrafları şu notla paylaştı:

Mutlu yıllar Aquaman! Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Setten bazı kişisel fotoğraflarımı paylaşıyorum. Gelecek bölüm için kimler hazır?

James Wan’ın yine yönetmen koltuğuna oturacağı Aquaman 2, 16 Aralık 2022’de vizyona girecek.

AQUAMAN KONUSU

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır...

AQUAMAN OYUNCU KADROSU

Filmin kadrosunda; Aquaman'in yardım eden, Atlantis tahtının danışmanı Nuidis Vulko rolünde Oscar adayı usta oyuncu Willem Dafoe, Atlantis'in kraliçesi Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Aquaman'in kötü kalpli yarı-kardeşi ve Atlantis'in kralı Orm rolünde, "Korku Seansı" evreninin Ed Warren'ı, Watchmen'in Nite Owl'u Patrick Wilson, Aquaman'in annesi kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, intikamcı Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II ve Atlantisli kabile Xebel'in lideri Nereus rolünde Dolph Lundgren de yer alıyor.


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