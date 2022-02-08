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Yöresel tarifleri denemeyi sevenler için yavru vatan Kıbrıs'tan muhteşem bir lezzet: Pirohu

08.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde mantı deyince akan sular duruyor. Yediden yetmişe herkesin sevdiği mantı, yalnız Türkiye'de değil yavru vatan Kıbrıs'ta da sıkça tüketiliyor. Kıbrıs'ın yöresel bir tarifi olan pirohu ise hazırlanışıyla mantıya çok benzese de tadıyla çok özel bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Siz de farklı lezzetler denemeyi seviyorsanız pirohu tarifini mutlaka deneyin.

Yöresel tarifleri denemeyi sevenler için yavru vatan Kıbrıs'tan muhteşem bir lezzet: Pirohu

Hamurun peynirle uyumunu mükemmel bir şekilde ortaya koyan pirohu, çok özel lezzeti ile sofralarınızı renklendirecek. Pirohuyu özel günlerde aileniz ve sevdikleriniz için evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu lezzetli tarifi hazırlamak için çok malzemeye de ihtiyacınız yok. Az malzemesiyle gurme bir lezzet sunan Kıbrıs'tan pirohu tarifi yazımızda.

PİROHU TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gr un

  • 100 ml sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 1 yumurta yarısı

  • Alabildiği kadar su

İÇ HARCI İÇİN

  • 250 gr tuzsuz nor (lor) peyniri (Kıbrıs'ta lor peynirine nor peyniri deniyor)

  • Kuru nane

ÜZERİ İÇİN

  • 1 paket hellim

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kabın içerisine un, tuz, yumurta ve sıvı yağı alarak güzelce karıştırın.

  • Daha sonra karışıma biraz su ekleyerek yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar su ekleyerek yoğurmanız gerekiyor.

  • Kıvam alan hamuru mutfak tezgahına koyarak yoğurmaya devam edin.

  • Yoğurma işlemi bittikten sonra hamuru bir kaba alarak üzerini streç filmle örtün ve yarım saat dinlendirin.

  • Başka bir kasede iç harcı için nor (lor) peynirini bir çatal yardımıyla ezin ve içerisine kuru nane ekleyin.

  • Üzeri için ise başka bir kaseye hellim peynirini rendeleyerek kuru nane ile karıştırın ve bir kenarda bekletin.

  • Dinlenen hamuru 2 adet beze olacak şekilde kesin.

  • Tezgahınızı unlayın. Bezeleri merdane yardımıyla ince bir şekilde açın.

  • Bezelerden birinin üzerine aralıklı olacak şekilde bir çay kaşığı kadar harç koyun.

  • Açmış olduğunuz diğer bezeyi harç koyduğunuz bezenin üzerine yerleştirin.

  • Fincan kullanarak harçlı yerleri kesin ve içindeki havayı alarak kenarlarını bastırın. (Yapıştırmak için yumurta akı kullanabilirsiniz.)

  • İsterseniz kestiğiniz hamurların yanlarına çatalla şekil verebilirsiniz.

  • Geniş bir tencereye su ekleyin. Suya bir tutam tuz atarak kaynatın.

  • Pirohuları iyice kaynayan suya atarak 10 dakika haşlayın.

  • Haşlanan pirohuları servis tabağına alın.

  • Üzerine hazırladığınız hellim ve nane karışımını gezdirin. Sıcak olarak servis edin.


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