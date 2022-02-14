Yöresel yemek meraklıları Kilis'ten gelen lezzetle buluşuyor: Mıkla tarifi

Aslında farklı yörelerde değişik malzemelerle yapılıyor bu yemek. Kırşehir'de tavada kıymalı, soğanlı ve bol sebzeli olarak hazırlanan mıkla, daha çok kıymalı yumurtaya benzerken bazı yörelerimizde ise patates üzerine yumurta kırılarak hazırlanıyor. Konsept daha çok mıklanın bir tava yemeği olması ve çok kısa sürede hazırlanabilmesi üzerine. Ispanak üzerine yumurta kırmak gibi düşünebilirsiniz. Hatta bazı yerel mutfaklarda soğan mıklası bile yapılıyor. Akşam eve geldiğinizde yemeğiniz yoksa basit ve vakit almayan bu kolay yemeği yapabilir, ailece afiyetle yiyebilirsiniz. Belki yanına bir makarna veya cevizli erişte de pişirebilirsiniz. İşte size sağlıklı ve lezzet dolu bir öğün! Bugünkü araştırmamızı ise yoğurt ve yumurta ağırlıklı bir yemek olan Kilis yöresi mıkla tarifi üzerine yaptık. İşte size kahvaltı dahil her öğün yenebilecek o lezzet: Kilis mıkla tarifi!

KİLİS MIKLA TARİFİ

MALZEMELER

750 g yoğurt (Yoğurdun katı yerini tercih ederseniz daha güzel görünümlü ve lezzetli bir yemek olur.)

4 yumurta (Yumurta ve yoğurt miktarını kişi sayısına göre artırabilirsiniz, tarif 3 kişilik)

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ve zeytinyağı karışımı

1 çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber karışımı

Yarım çay kaşığından az tuz

HAZIRLANIŞI