Yöresel yemek meraklıları Kilis'ten gelen lezzetle buluşuyor: Mıkla tarifi

Aslında farklı yörelerde değişik malzemelerle yapılıyor bu yemek. Kırşehir'de tavada kıymalı, soğanlı ve bol sebzeli olarak hazırlanan mıkla, daha çok kıymalı yumurtaya benzerken bazı yörelerimizde ise patates üzerine yumurta kırılarak hazırlanıyor. Konsept daha çok mıklanın bir tava yemeği olması ve çok kısa sürede hazırlanabilmesi üzerine. Ispanak üzerine yumurta kırmak gibi düşünebilirsiniz. Hatta bazı yerel mutfaklarda soğan mıklası bile yapılıyor. Akşam eve geldiğinizde yemeğiniz yoksa basit ve vakit almayan bu kolay yemeği yapabilir, ailece afiyetle yiyebilirsiniz. Belki yanına bir makarna veya cevizli erişte de pişirebilirsiniz. İşte size sağlıklı ve lezzet dolu bir öğün! Bugünkü araştırmamızı ise yoğurt ve yumurta ağırlıklı bir yemek olan Kilis yöresi mıkla tarifi üzerine yaptık. İşte size kahvaltı dahil her öğün yenebilecek o lezzet: Kilis mıkla tarifi!
MALZEMELER
750 g yoğurt (Yoğurdun katı yerini tercih ederseniz daha güzel görünümlü ve lezzetli bir yemek olur.)
4 yumurta (Yumurta ve yoğurt miktarını kişi sayısına göre artırabilirsiniz, tarif 3 kişilik)
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ve zeytinyağı karışımı
1 çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber karışımı
HAZIRLANIŞI
Yoğurdu bir kaseye alın.
İçine biraz tuz ve rendelenmiş sarımsakları ekleyip güzelce karıştırın.
Tavaya yağın yarısını dökün ve ısıtın.
Yumurtaları bir kaseye kırın, biraz karıştırın ama çok çırpmayın. (Beyazı ve sarısı çok karışmamalı)
Karıştırdığınız yumurtaları yağın içine döküp pişirin. (Çok katı olmasın.)
Bu aşamada bir tutam tuz atabilirsiniz.
Ayrı bir tavayı ocağa koyun ve kalan yağı içine dökün.
Yağ ısınınca içine baharatları ekleyin ve karıştırarak 1 dakika kızartın.
Yoğurdu 3 ayrı servis tabağına ayırın.
Her birinin üzerine önce yağda yumurtadan ekleyin.
Yumurtanın üzerine ise baharatlı yağı sıcak olarak gezdirin.
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