YÖREX 2019'a sayılı günler kaldı! İç Anadalu YÖREX fuarında

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun binlerce yöresel ürünü bağrında barındırdığını, bazılarının kaybolmaya yüz tuttuğunu belirterek, yöresel ürünlere sahip çıkmanın memleket meselesi olduğunu söyledi. İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Ankara Kalkınma Ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, bölge oda ve borsaları ile firmaların destek ve katılımıyla YÖREX’te yer alacağını belirten Çandır, "İç Anadolu’nin eşsiz lezzetleri ve el emeği göz nuru eserleri YÖREX’te olacak. ” dedi.

ANADOLU'DA NE VARSA YÖREX'TE

ATB Başkanı Çandır, YÖREX’in İç Anadolu’nun coğrafi işaretli yöresel ürünlerini ziyaretçiyle buluşturacağını bildirdi. Çandır, Kırşehir’in Kaman cevizi, dokumaları, sazı ve pekmeziyle, Yozgat’ın çanak peyniri, parmak çöreği, tandır kebabı, kavurgasıyla, Ankara’nın simidi, Beypazarı kurusu, çubuk turşusu, Nallıhan iğne oyası, Polatlı karadutlu bozası, Polatlı kavunuyla, Konya’nın Ereğli siyah havucu, Ereğli beyaz kiraz reçeli, peynir şekeri, keçesi, çinisi, iğne oyasıyla fuarda yer alacağını belirtti.