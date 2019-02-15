Kariyerine romantik komedilerle başlayan, son yıllarda yakaladığı muhteşem ivmeyle her sene performansını bir üste taşıyan Emma Stone, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un objektifine poz verdi. İkili bugünlerde 10 dalda Oscar'a aday gösterilen The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmiyle gündemde.

Yorgos Lanthimos Emma Stone’u fotoğrafladı

The Favourite (Sarayın Gözdesi) filminde birlikte çalışan Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, Oscar ödüllü Emma Stone’u fotoğrafladı. Fotoğraflarda Emma Stone’u köpeklerle birlikte yaşayan bir ev kadını olarak görüyoruz.

La La Land (Aşıklar Şehri) filmindeki Mia performansıyla 2017'de En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Emma Stone, bugünlerde 10 dalda Oscar'a aday gösterilen The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmiyle gündemde.

Abigail karakteriyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ına aday olan Hollywood’un gözde aktrisi son olarak Variety dergisi tarafından eğlence dünyasının en etkisi 500 ismi arasında gösterildi.

Yorgos Lanthimos yönetmenliğindeki The Favourite (Sarayın Gözdesi) filminin Emma Stone’un elde ettiği En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığı olmak üzere toplamda 10 dalda Oscar adaylığı bulunuyor.

Başarılı ikili Yorgos Lanthimos ve Emma Stone, bu kez bambaşka bir proje için bir araya geldi. Köpeklerle birlikte yaşayan ev kadını rolüne bürünen Emma Stone, Yorgos Lanthimos’un objektifine poz verdi.