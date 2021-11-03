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You 4. sezon çıkacak mı? You 4. sezon ne zaman?

03.11.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te uzun zamandır en çok izlenenler listesinde yerini koruyan "You" dizisinin 3. sezonu 15 Ekim 2021'de yayınlanmıştı. Dizinin 3. sezonunu bitiren seyircilerin gözleri You 4. sezon çıkış tarihine çevrildi. Dizinin yaratıcılarından olan Sera Gamble, verdiği bir röportajda You 4. sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

You 4. sezon çıkacak mı? You 4. sezon ne zaman?

Başrolünde Amerikalı oyuncu Penn Badgley'in yer aldığı You dizisinin 4. sezonu merakla bekleniyor. Dünya çapında ilgiyle izlenen You dizisi, 3. sezonuyla seyircileri ekran başına kilitledi. Dizinin 3. sezonunda evli ve çocuklu olan Joe'nun, dizinin 4. sezonunda neler yapacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

YOU 4. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yaratıcılarından Sera Gamble vermiş olduğu bir röportajda You dizisinin 4. sezonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "You ekibi olarak dizinin 4. sezonunda, aşkın yeni ve karanlık yönlerini keşfetmeye devam edeceğiz." You dizisinde Joe rolüne hayat veren Penn Badgley, verdiği bir röportajda 4. sezonda farklı bir yol izleneceğini söyledi. You dizisinin 4. sezon tarihi henüz net değil.

You 4. sezon çıkacak mı? You 4. sezon ne zaman?

YOU 3. SEZON ÖZETİ

Takıntılı bir karakter olan Joe Goldberg, Love Quinn'in hamile olduğunu öğrenince onunla evlenmek zorunda kalmıştı. Dizinin 3. sezonunda başka bir yere taşınıp yeni bir hayat kurmayı hedefleyen Joe ve Love ikilisinin hayali, Joe'nun komşusuna olan takıntısı yüzünden suya düşmüştü.

YOU 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Penn Badgley: Joe Goldberg
Victoria Pedretti: Love Quinn
Carmela Zumbado: Delilah Alves
Dylan Arnold: Theo
Tati Gabrielle: Marienne
Shalita Grant: Sherry


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Netflix
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