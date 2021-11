You 4. sezon çıkacak mı? You 4. sezon ne zaman?

Başrolünde Amerikalı oyuncu Penn Badgley'in yer aldığı You dizisinin 4. sezonu merakla bekleniyor. Dünya çapında ilgiyle izlenen You dizisi, 3. sezonuyla seyircileri ekran başına kilitledi. Dizinin 3. sezonunda evli ve çocuklu olan Joe'nun, dizinin 4. sezonunda neler yapacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

YOU 4. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yaratıcılarından Sera Gamble vermiş olduğu bir röportajda You dizisinin 4. sezonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "You ekibi olarak dizinin 4. sezonunda, aşkın yeni ve karanlık yönlerini keşfetmeye devam edeceğiz." You dizisinde Joe rolüne hayat veren Penn Badgley, verdiği bir röportajda 4. sezonda farklı bir yol izleneceğini söyledi. You dizisinin 4. sezon tarihi henüz net değil.

YOU 3. SEZON ÖZETİ

Takıntılı bir karakter olan Joe Goldberg, Love Quinn'in hamile olduğunu öğrenince onunla evlenmek zorunda kalmıştı. Dizinin 3. sezonunda başka bir yere taşınıp yeni bir hayat kurmayı hedefleyen Joe ve Love ikilisinin hayali, Joe'nun komşusuna olan takıntısı yüzünden suya düşmüştü.

YOU 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Penn Badgley: Joe Goldberg

Victoria Pedretti: Love Quinn

Carmela Zumbado: Delilah Alves

Dylan Arnold: Theo

Tati Gabrielle: Marienne

Shalita Grant: Sherry