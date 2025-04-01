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Gazeteci Talat Atilla "Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi dahilinde" diyerek duyurdu! Behzat Ç. için babasının mezar taşını değiştirmişler: "Mansur Yavaş aradı"

Gazeteci Talat Atilla bayramda babasının mezarını ziyarete gittiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Atilla, babasının mezar taşında başka bir ismin yazdığını görünce neye uğradığı şaşırdı ve Mansur Yavaş'ı arayarak gerçeği öğrendi.

Gazeteci Talat Atilla "Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi dahilinde" diyerek duyurdu! Behzat Ç. için babasının mezar taşını değiştirmişler: "Mansur Yavaş aradı"
Öznur Yaslı İkier

Gazeteci Talat Atilla, babasının mezarını ziyaret ettiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan babasının mezar taşı sökülerek yerine başka bir ismin yazıldığı ortaya çıktı.

Olayın Behzat Ç. dizisi çekimleri kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği anlaşıldı. Atilla, duruma sert tepki gösterdi.

Talat Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BUNUN HESABINI SORACAĞIM"

"Böyle bir alçaklığı kim yaptıysa, kim göz yumduysa bunun hesabını soracağım. Rahmetli babamın mezar taşını sökerek başka bir kişinin ismini yazmak nasıl bir vicdansızlık? Burası dağ başı mı? Kim bu sorumsuz kişiler? Kim bu sorumsuzluğa göz yumanlar? Mansur Yavaş Bey’in dikkatine!"

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Daha sonra yaptığı yeni bir açıklamayla olayın detaylarını öğrendiğini belirten Atilla, yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran, Behzat Ç. dizisiyle tanınan ve şu anda Etimesgut Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Erdal Beşikçioğlu’muş. Behzat Ç.’yi çekmek için mezarı kullanmışlar. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey? Babamın kabri bir çekim platosu mu? Benden izin aldınız mı? Binlerce mezar arasından benim babamın mezarını seçmeniz tesadüf mü? Sizi TV’de birkaç kez eleştirdim diye mi bu saygısızlık? Bunun hesabını meşru her zeminde soracağım."

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"Babamın mezarını film seti olarak kullanmadan önce neden benimle iletişime geçilmedi? Böyle bir şeye asla izin vermezdim. Bu izni kim, hangi gerekçeyle verdi? Yoksa çekimler izinsiz mi yapıldı? Olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer neden bir özür bile dilemedi? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu neden hala sessiz?" Atilla, konuyla ilgili hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirterek, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise kendisini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aradığını söyleyerek, "Beni eski numaramdan aradığınız için görmedim. Telaştan geri dönemedim. Mezarlık konusunda haklısınız. İlgilileri arayıp sizden özür dilemelerini söyledim. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu
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