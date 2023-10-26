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Youcef Atal, Filistin'e destek verdiği için kariyeri bitebilir! 7 maç men cezasının ardından 7 yıla kadar hapis...

26.10.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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Ligue 1 yönetimi, Nice forması giyen Youcef Atal'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7 maç men cezası verdi. Atal, geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek veren bir paylaşımda bulunmuş ve bunun ardından Nice, oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Youcef Atal

Youcef Atal

CEZ Cezayir
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Nice
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Fransa'nın Nice takımında forma giyen Youcef Atal'a Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için 7 maç men cezası verildi. Öte yandan, Fransız basını tecrübeli oyuncunun 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği iddia edildi.

"FUTBOLCULARIMIZIN BU TARZ PAYLAŞIMLARDA BULUNMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

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Nice yaptığı paylaşımda, "OGC Nice'in itibarı ve birliğinin, tüm çalışanlarının kurum tarafından savunulan değerlerle uyumlu olması gereken davranışlarının bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı mesajda olduğu gibi OGC Nice, barışın diğer tüm hususlara üstün gelmesini sağlama konusundaki kararlılığını yinelemiştir. Futbolcularımızın bu tarz paylaşımlarda bulunmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

EL GHAZİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

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Mainz, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncunun paylaşımını kaldırmasına rağmen bu kararın alındığı belirtildi. Geçtiğimiz transfer döneminde takıma katılan El Ghazi'nin Mainz kariyeri çok kısa sürmüş oldu.

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