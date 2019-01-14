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Younes Belhanda Al İttihad'a transfer oldu iddiası

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 14.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

Younes Belhanda'nın Al Ittihad ile anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinden geçmek için yola çıkacağı iddia edildi

Uzun zamandır ismi Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılan Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda için flaş bir iddia geldi.

İmza atması bekleniyor

Suudi Arabistan'ın AImodrj gazetesinin haberine göre Al-Ittihad, Dubai'ye gitmesi planlanan Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan'ın AImodrj gazetesinin haberine göre Al-Ittihad, Dubai'ye gitmesi planlanan Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı.

Futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor.

Futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.

Faslı futbolcu için 7 milyon Euro öneren Al İttihad yönetiminin, fiyatı daha da yükseltmesi bekleniyor.

Faslı futbolcu için 7 milyon Euro öneren Al İttihad yönetiminin, fiyatı daha da yükseltmesi bekleniyor.

Belhanda, Ittihad'dan gelen yıllık 4 milyon Euro'luk net ücret teklifini kabul etmemişti.

Belhanda, Ittihad'dan gelen yıllık 4 milyon Euro'luk net ücret teklifini kabul etmemişti.

28 yaşındaki oyuncu yıllık 6 milyon Euro talep ediyordu. (SPORX)

28 yaşındaki oyuncu yıllık 6 milyon Euro talep ediyordu. (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
Younes Belhanda galatasaray Al Ittihad Suudi Arabistan

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