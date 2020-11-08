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Younes Belhanda: Asisti tercihe derim

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 21:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Younes Belhanda: Asisti tercihe derim

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta bir gol attı, bir de asist yaparak geceye damga vurdu.

Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Belhanda, "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim. Ben de bugünkü Sivasspor karşısında asist yaptım, Arda kaptan da golü attı. Kolektif bir oyun oynadık ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ifade eden Belhanda, "Son üç maçı kazandık ve kendimize olan güvenimiz bir kez daha yerine geldi. Sivasspor karşısında iyi oynadık ama daha iyi oyun ve daha iyi sonuçlar için daha çok çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Araplar sınır dışı edilmeli bunların Allah’ı yok.
adamsın sen,gel sen birde şu ücrette indirim yap daha çok severiz seni
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