SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Younes Belhanda transfer için acele etmiyor

Younes Belhanda transfer için acele etmiyor

07.04.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Younes Belhanda, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Younes Belhanda transfer için acele etmiyor

Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda'nın ücreti, Galatasaray tarafından ödenmeye devam ediyor.

İspanya ve Fransa'dan transfer teklifleri alan Faslı yıldız, son karar için acele etmiyor. Menajeri ile teklifleri değerlendiren Belhanda, transferi için yaz dönemine kadar beklemeyi planlıyor.

Younes Belhanda'ya son olarak Yunan temsilcisi Olympiakos talip olmuştu. Sarı kırmızılılarda 131 maça çıkan Younes Belhanda, 22 gol atarken, 26 asistlik performans sergiledi.

(SPORX)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs kriziGalatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs krizi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu

Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu

Kritik kanun teklifinde yeni gelişme! Birinci bölüm kabul edildi

Kritik kanun teklifinde yeni gelişme! Birinci bölüm kabul edildi

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Diğer Haberler

Younes Belhanda transfer için acele etmiyor

Belhanda transfer için acele etmiyor

Galatasaray'da orta sahaya Aliou Dieng (Aliou Dieng kimdir?)

Galatasaray'da orta sahaya Aliou Dieng

Galatasaray, Aytaç Kara ile her konuda anlaştı!

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs krizi

Galatasaray'da Fatih Terim'e başkanlık teklifi

Galatasaray'da son dakika Fatih Terim gelişmesi

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İpler kopuyor...

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İpler kopuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.