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Younes Belhanda'ya büyük teklif

18.05.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile olan sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda, Suudi ekibi Al Hilal ile anlaşmaya varmak üzere.

Younes Belhanda'ya büyük teklif

Younes Belhanda, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile imzalamaya çok yakın. Suudi Arabistan'dan Al Marsad'ın haberine göre; Talisca'yı Al Nasr'a kaptıran Al Hilal, bonservisi elinde olan Belhanda ile görüşmeye başladı.

Bonservisi elinde olan Belhanda için Al Hilal 3 yıl ve toplam 15 milyon euro'luk bir teklif hazırladı. Faslı oyuncunun bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu ve önümüzdei günlerde sözleşmeye son şeklinin verileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın 2017 yazında Dinamo Kiev'den 10 milyon euro bonservisle transfer ettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkıp 22 gol attı ve 26 asist yaptı.


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