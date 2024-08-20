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Young Boys-Galatasaray maçı öncesi çok ilginç detay! Sarı-Kırmızılılar kura ile elenmiş

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 11:32
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre temsilcilerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekerken karşılaşma öncesi çok ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Young Boys-Galatasaray maçı öncesi çok ilginç detay! Sarı-Kırmızılılar kura ile elenmiş

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" elemelerine play-off turundan dahil oldu. Fenerbahçe'nin üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımına elenmesinin ardından Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak kalan Galatasaray, ilk maçında yarın Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Young Boys karşısında tur için avantaj arayacak "Cimbom" İsviçre takımlarına karşı üstün performansıyla ön plana çıkıyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla 17 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 4 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 42 kez havalandırırken kalesinde 29 gol gördü.

YOUNG BOYS İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Young Boys, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.

Daha önce İsviçre takımlarından Zürih (3), Sion (6), Neuchatel Xamax (2), Grasshoppers (2), St. Gallen (2) ve Bellinzona (2) ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a ilk kez rakip olacak.

SAHASINDA MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Deplasmandaki 8 müsabakada ise dörder galibiyet ve yenilgi yaşayan "Cimbom" attığı 16 gole karşılık 20 gol yedi. Tarafsız sahada yapılan tek maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLGİNÇ ŞEKİLDE ELENDİ

Galatasaray, İsviçre takımlarıyla Avrupa kupalarındaki ilk eşleşmesinde ilginç bir şekilde elendi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1963-1964 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur maçında Zürih ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşı sahasında 2-0 kazandı. Statü gereği tarafsız sahada üçüncü maç oynandı.

Roma'daki karşılaşma 2-2 sona erince turu geçeni kura belirledi. Çekilen kura sonucunda Zürih tur atlarken, Galatasaray organizasyona veda etti.

YOUNG BOYS, TÜRK TAKIMLARINA 1 KEZ RAKİP OLDU

Young Boys, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla bir kez eşleşti.

İsviçre ekibi, 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İsviçre'de yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Young Boys, adını play-off turuna yazdırdı.

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