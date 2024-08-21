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Young Boys'un golü sonrası Barış Alper Yılmaz adeta çılgına döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.08.2024 22:40
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Galatasaray'ın yeni sezon Şampiyonlar Ligi macerası başladı. Young Boys deplasmanına çıkan sarı - kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz yenilen gol sonrası adeta çılgına döndü.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Young Boys - Galatasray maçı temsilcimiz açısından çok kötü başladı. Savunmada yapılan hataların ardından İsviçre temsilcisi Joel Monteiro'nun golüyle öne geçti. Yenilen gol sonrası Barış Alper Yılmaz çılgına döndü.

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Barış Alper Yılmaz galatasaray şampiyonlar ligi
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