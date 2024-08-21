Young Boys'un golü sonrası Barış Alper Yılmaz adeta çılgına döndü!

Young Boys - Galatasray maçı temsilcimiz açısından çok kötü başladı. Savunmada yapılan hataların ardından İsviçre temsilcisi Joel Monteiro'nun golüyle öne geçti. Yenilen gol sonrası Barış Alper Yılmaz çılgına döndü.
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