Young Boys yenilgisinin ardından Galatasaray resmi hesabından jet hızında paylaşım!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Play-Off turundaki ilk maçında İsviçre'nin Young Boys ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-2 eşitliği yakalasa da penaltıdan yediği golle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan Galatasaray, karşılaşmanın ardından resmi hesaplarından bir paylaşımda bulundu.
Takım kadrosunu ve Rams Park'taki tribünleri paylaşan Galatasaray, "İnancımız ve güvenimiz tam!" açıklamasında bulundu.
İnancımız ve güvenimiz tam! 💪 pic.twitter.com/2Vksek5eoR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2024