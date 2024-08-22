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Young Boys yenilgisinin ardından Galatasaray resmi hesabından jet hızında paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 09:01
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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Young Boys yenilgisinin ardından Galatasaray resmi hesabından jet hızında paylaşım!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Play-Off turundaki ilk maçında İsviçre'nin Young Boys ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-2 eşitliği yakalasa da penaltıdan yediği golle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞIM

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İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan Galatasaray, karşılaşmanın ardından resmi hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

"İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZ TAM!"

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Takım kadrosunu ve Rams Park'taki tribünleri paylaşan Galatasaray, "İnancımız ve güvenimiz tam!" açıklamasında bulundu.

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Young Boys son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
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