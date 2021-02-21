ABD’de Showtime kanalında gösterilen ve Bryan Cranston’ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi Türkiye’de "Hakim" adıyla yayınlanacak.

Beş sezon süren "Breaking Bad" dizisi ile tanınan oyuncu Bryan Cranston ve Hunter Doohan’ın başrollerini paylaştığı "Your Honor" dizisi, İsrail yapımı "Kvodo" adlı diziden uyarlandı. 7 Aralık'tan bu yana Türkiye’de yayımlanan Showtime yapımı "Your Honor" dizisinin bölümleri, Amerika'da yayımlandıktan 1 gün sonra beIN CONNECT Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor.

Dizi, New Orleans’ta gelişen bir hukuk davasını konu ediniyor. Dizinin başrolünde yer alan Bryan Cranston, oğlu suça bulaşan bir hakimi canlandırıyor.

Son olarak Limon Yapım'ın kurucusu, film yapımcısı Hayri Aslan, dizinin yapım haklarını aldığını duyurdu. Daha önce "Poyraz Karayel" ve "İşler Güçler" gibi dizilere imza atan Limon Yapım’dan yapılan açıklamada, oyuncu seçimleri sonrası projenin yapımına başlanacağını duyurdu.

"Hakim" adıyla Türkiye’ye uyarlanacak "Your Honor" dizisinin hangi kanalda yayımlanacağı ise henüz belli değil.

