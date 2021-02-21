MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 'Your Honor' dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor

'Your Honor' dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor

21.02.2021 14:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Your Honor' dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor

Bryan Cranston’ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi, Türkiye’de "Hakim" adıyla yayınlanacak.

ABD’de Showtime kanalında gösterilen ve Bryan Cranston’ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi Türkiye’de "Hakim" adıyla yayınlanacak.

Beş sezon süren "Breaking Bad" dizisi ile tanınan oyuncu Bryan Cranston ve Hunter Doohan’ın başrollerini paylaştığı "Your Honor" dizisi, İsrail yapımı "Kvodo" adlı diziden uyarlandı. 7 Aralık'tan bu yana Türkiye’de yayımlanan Showtime yapımı "Your Honor" dizisinin bölümleri, Amerika'da yayımlandıktan 1 gün sonra beIN CONNECT Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor.

Dizi, New Orleans’ta gelişen bir hukuk davasını konu ediniyor. Dizinin başrolünde yer alan Bryan Cranston, oğlu suça bulaşan bir hakimi canlandırıyor.

Son olarak Limon Yapım'ın kurucusu, film yapımcısı Hayri Aslan, dizinin yapım haklarını aldığını duyurdu. Daha önce "Poyraz Karayel" ve "İşler Güçler" gibi dizilere imza atan Limon Yapım’dan yapılan açıklamada, oyuncu seçimleri sonrası projenin yapımına başlanacağını duyurdu.

"Hakim" adıyla Türkiye’ye uyarlanacak "Your Honor" dizisinin hangi kanalda yayımlanacağı ise henüz belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i çok sevilen o dizide...Yaprak Dökümü'nün Sedef'i çok sevilen o dizide...
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Diğer Haberler

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Mucize Doktor'da

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i çok sevilen o dizide...

Kim Milyoner Olmak İster yayından kaldırıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

Herkes şaşırdı! Yayından kaldırıldı mı?

'Sakin' izleyiciyle buluşmaya başladı

'Sakin' izleyiciyle buluşmaya başladı

Gümbür gümbür dönüyorlar! Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı

Gümbür gümbür dönüyorlar!

Şaşırtan sahnesiyle hatırlanan I Hate Suzie 2. sezon onayı aldı

En uzun yatak sahnesiyle tarihe geçti! Bir kez daha şaşırtacak

Ramo 33. son bölümde nefes kesen final sahnesi! Sibel'i kurtaran Ramo büyük patron Yıldırım'ı öldürdü!

Ramo'da şok final! Büyük patronu öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.