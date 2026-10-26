YouTube'da AV2 dönemi başlıyor!

Telif ücreti gerektirmeyen AV2 video kodeğinin beklenenden daha hızlı yaygınlaşabileceğine ilişkin işaretler artıyor. YouTube, yeni formatı 2027'nin ilk çeyreği gibi erken bir tarihte web platformunda kullanıma sunmayı planlarken, sektörün diğer büyük oyuncuları da teknolojiye desteklerini ortaya koyuyor.

Amazon, Apple, Google, Intel, Netflix, Samsung ve Alliance for Open Media'nın diğer üyeleri tarafından Haziran 2026'da yayımlanan AV2, önceki nesil AV1 kodeğine göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu sayede aynı bit hızında daha yüksek görüntü kalitesi elde edilebiliyor veya daha düşük bit hızında benzer kalite korunabiliyor. Böylece video izlemek için gereken bant genişliği azaltılabiliyor.

Google, mart ayında AV2 videolarının gerçek zamanlı olarak çözümlenebildiğini göstermişti. Alliance for Open Media ise AV1'in ve lisans ücretine tabi HEVC'nin halefi olarak geliştirilen AV2'nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında yeni bilgiler paylaştı. HEVC, 4K HDR videolarda yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor ve Avrupa'da Disney+'ta yaşanan 4K HDR fiyaskosunun merkezinde bulunuyor.

Google Chrome'un Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Bankoski, YouTube, Netflix ve Prime Video gibi platformların AV2'yi değerlendirdiğini ve teknolojiye güçlü destek verdiğini belirtti. Bankoski'ye göre AV2, daha hızlı ve kaliteli video akışının ötesinde, daha iyi çoklu görüntülü videodan daha yüksek çözünürlüklü ve daha verimli video konferanslara kadar yeni tarayıcı deneyimlerinin de zeminini hazırlıyor.

YOUTUBE'DA AV2 YAYINLARI EN ERKEN 2027 BAŞINDA BAŞLAYABİLİR

Amazon, Apple, Netflix ve televizyon üreticileri henüz AV2'nin kullanıma sunulmasına ilişkin bir takvim açıklamadı. YouTube ise yazılım tabanlı video çözümleme yöntemini kullanarak AV2 yayınlarını ilk aşamada web platformuna getirmeyi hedefliyor. Planlanan en erken dönem, 2027'nin ilk çeyreği.

YouTube Mühendislik Direktörü Des Keane, platformun açık video kodeklerine verdiği desteği vurgulayarak AV2'nin daha iyi görüntü kalitesi ve yeni çoklu video özellikleri sağlayacağını ifade etti.

Keane'in paylaştığı verilere göre, 19 Mart 2026 itibarıyla YouTube kataloğunun izlenme süresine göre ağırlıklandırılmış yüzde 90'ından fazlası AV1 formatında sunuluyordu.

Meta da AV2'yi benimsemeyi planlayan şirketler arasında bulunuyor. Meta Teknik Program Yöneticisi Hassene Tmar, AV1'in Facebook ve Instagram videolarında en yaygın kullanılan dağıtım formatı hâline geldiğini belirterek AV2'yi de benzer şekilde başarılı kılmak için yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Intel ise AV2'ye desteğini yeniden teyit ederek teknolojinin teknik şartname aşamasından uygulama aşamasına geçmekte olduğunu açıkladı.

AV2'NİN YAYGINLAŞMASI YILLAR ALABİLİR

Büyük teknoloji şirketlerinin desteğine rağmen AV2'nin geniş çapta benimsenmesi, donanım tabanlı video çözümleme desteğinin yaygınlaşmasına bağlı olacak. Bu geçişin tamamlanması yıllar alabilir.

FlatpanelsHD'ye göre, AV2 için donanım tabanlı çözümlemeyi destekleyen televizyon bulunmuyordu. Medya oynatıcılar ise AV1 için donanım desteği almaya yeni başlamıştı ve birçok cihazda bu özellik yoktu.

UHD Blu-ray tarafında da önemli bir engel var. Mevcut teknik özellikler güncellenip yeni donanımlar piyasaya sürülmediği sürece AV2 veya AV1 kodeklerinin UHD Blu-ray disklerde kullanılması mümkün değil.

Kaynak: FlatpanelsHD