YouTube fenomeni Duygu Özaslan kendisini ifşa etti! WhatsApp'taki "Bir daha düşünsün" sözleri olay oldu

YouTube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Duygu Özaslan son WhatsApp konuşmasının ekran görüntüsünü, Instagram hesabında paylaştı.

DUYGU ÖZASLAN KENDİSİNİ Tİ'YE ALDI

"Benden spor rutini isteyenler bir daha düşünsün" notunu düşerek kendisini ti'ye alan ünlü fenomenin sözleri takipçilerini gülümsetti.

Duygu Özaslan'ın otoparkta bir aracın yanında verdiği dekolteli pozlar ise sosyal medyayı salladı.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü ismin göbek dekolteli pozu olay oldu.

