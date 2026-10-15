YouTube Music'ten yeni karar: Yapay zekayla üretilen şarkılar etiketlenecek

Yapay zekâyla üretilen müzikler dijital platformlarda hızla yaygınlaşırken birçok müzik servisi bu konuda kendi yaklaşımını belirliyor. YouTube Music, üretken yapay zekâ desteğiyle hazırlanan şarkılarda şeffaflığı artırmak amacıyla yeni bir etiketleme sistemi duyurdu.

Yeni etiketler sayesinde dinleyiciler, bir şarkının bestelenmesinde veya vokallerinin oluşturulmasında yapay zekâ kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilecek. Etiketler, şarkıların oynatıcı sayfasında görüntülenecek. Kullanıcılar etiketi seçerek yapay zekânın parçanın üretim sürecindeki rolüne ilişkin daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.

Üstelik yeni etiketleme sistemi yalnızca YouTube Music ile sınırlı kalmayacak. Aynı etiketler ana YouTube uygulamasında da kullanılacak.

YOUTUBE'UN İŞ ORTAKLARI YAPAY ZEKÂ KULLANIMINI ÜÇ KATEGORİDEN BİRİYLE BİLDİREBİLECEK

YouTube, yapay zekâyla üretilen müzikleri belirlemek için çeşitli müzik ortaklarıyla iş birliği yaptığını ve kendi tespit araçlarını kullandığını açıkladı.

Platformun yardım sayfasına göre müzik ortakları, çalışmalarında üretken yapay zekâ kullanımını üç farklı kategoriden biriyle bildirebilecek.

Fully Gen AI (Tamamen Üretken Yapay Zekâ): Baştan sona yapay zekâ tarafından oluşturulan şarkılar bu kategoride yer alacak.

Partly Gen AI (Kısmen Üretken Yapay Zekâ): Sanatçıların yapay zekâyla oluşturulmuş unsurlar kullanmış olabileceği ancak kendi canlı öğelerini de eklediği çalışmalar bu şekilde etiketlenecek.

No Gen AI (Üretken Yapay Zekâ Yok): Üretken yapay zekâ kullanılmayan parçaları kapsayan bu kategoriye, Auto-Tune gibi ses perdesi düzeltme araçlarıyla düzenlenen şarkılar da dâhil edilecek.

Yeni etiketleme sistemi, dinleyicilere bir şarkının üretiminde yapay zekânın nasıl kullanıldığını açıklamayı amaçlıyor. Ancak bir parçada yapay zekâ kullanılmış olması, tek başına para kazanmaya engel değil.

YouTube, yapay zekâ destekli müzik üretimi üzerine denemeler de yapıyor. Dream Track adlı araç, belirli içerik üreticilerine katılımcı sanatçıların yapay zekâyla oluşturulmuş seslerini içeren müzik parçaları üretme imkânı tanıyor.

Kaynak: TechCrunch