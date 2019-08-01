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YouTube'un en beğenilmeyen videosu o oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Şimdiye kadar YouTube'un 'En beğenilmeyen' videoları kwarb.net’in oluşturduğu listeye göre açıklandı. İşte YouTube'un en beğenilmeyen videoları...

Youtube'un 2018 yılı için yayınladığı 'Rewind' videosu izleyicilerden büyük tepki alarak 16 milyon 'dislike' ile Youtube'un en beğenilmeyen videosu olmuştu. Çeşitli platformlardaki müzik verilerini toplayan kwarb.net’in bu video hariç tutularak oluşturduğu listelere göre bu Youtube’un şu ana kadar en çok ‘dislike’ alan yani beğenilmeyen videosu Justin Bieber’ın ‘Baby’ klibi oldu. Klip, 2. sıradaki ‘It’s Everyday Bro’ klibinden 6 milyon fazla ‘dislike’ alarak açık ara farkla yerini koruyor. Listede 3. sırada yer alan Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ klibi ise aynı zamanda Youtube’un en çok izlenen videosu.

YouTube'un en beğenilmeyen videoları!

1

1
Justin Bieber - Baby ft. Ludacris: 10 milyon 676 bin 35

2

2
Jake Paul - It's Everyday Bro feat. Team 10: 4 milyon 389 bin 298

3

3
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee: 4 milyon 138 bin 23

4

4
Rebecca Black – Friday: 3 milyon 538 bin 997

5

5
Bibi H - How it is: 3 milyon 38 bin 9

6

6
PSY - GANGNAM STYLE: 2 milyon 227 bin 932

7

7
El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks: 1 milyon 795 bin 327

8

8
Nicki Minaj – Anaconda: 1 milyon 593 bin 673

9

9
Miley Cyrus - Wrecking Ball: 1 milyon 533 bin 258

10

10
Justin Bieber – Sorry: 1 milyon 501 bin 484
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