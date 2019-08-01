YouTube'un en beğenilmeyen videosu o oldu!

Youtube'un 2018 yılı için yayınladığı 'Rewind' videosu izleyicilerden büyük tepki alarak 16 milyon 'dislike' ile Youtube'un en beğenilmeyen videosu olmuştu. Çeşitli platformlardaki müzik verilerini toplayan kwarb.net’in bu video hariç tutularak oluşturduğu listelere göre bu Youtube’un şu ana kadar en çok ‘dislike’ alan yani beğenilmeyen videosu Justin Bieber’ın ‘Baby’ klibi oldu. Klip, 2. sıradaki ‘It’s Everyday Bro’ klibinden 6 milyon fazla ‘dislike’ alarak açık ara farkla yerini koruyor. Listede 3. sırada yer alan Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ klibi ise aynı zamanda Youtube’un en çok izlenen videosu.