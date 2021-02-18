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YouTuber 'Porçay' hapis cezasına çarptırıldı

18.02.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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YouTuber 'Porçay' hapis cezasına çarptırıldı

YouTube’da yayınladığı parodi videolarıyla dikkat çeken ‘Porçay’ isimli sosyal medya fenomeni Ö.A. ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek’ suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu YouTube'da içerik üreten ‘Porçay’ adlı fenomen, şikayet üzerine açılan dava sonucu hakkında verilen hapis cezasını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Paylaşımında rapçi Ezhel'in parodisini yaptığı için hakim karşısına çıktığını söyleyen 595 bin takipçili YouTuber, "Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım." dedi.

PORCAY55


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