YouTuber 'Porçay' hapis cezasına çarptırıldı

Sosyal medya platformu YouTube'da içerik üreten ‘Porçay’ adlı fenomen, şikayet üzerine açılan dava sonucu hakkında verilen hapis cezasını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Paylaşımında rapçi Ezhel'in parodisini yaptığı için hakim karşısına çıktığını söyleyen 595 bin takipçili YouTuber, "Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım." dedi.



