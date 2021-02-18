YouTuber 'Porçay' hapis cezasına çarptırıldı

Sosyal medya platformu YouTube'da içerik üreten ‘Porçay’ adlı fenomen, şikayet üzerine açılan dava sonucu hakkında verilen hapis cezasını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımında rapçi Ezhel'in parodisini yaptığı için hakim karşısına çıktığını söyleyen 595 bin takipçili YouTuber, "Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım." dedi.
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