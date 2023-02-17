Yozgat Belediyesi çağrı merkeziyle depremzedelerin taleplerini karşılıyor

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan çağrı merkezinin görevlileri, 24 saat mesai yaparak depremzedelerden gelen çağrılara cevap veriyor.

Kente gelen depremzedelerin yurt binaları ve evlere yerleştirilmesi koordine edilirken yiyecek ve giysi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Çağrı merkezi görevlilerinden Oğuz Bahçeli, AA muhabirine, deprem felaketi sonrası Belediye Başkanı Celal Köse’nin talimatıyla koordinasyon ve çağrı merkezi kurulduğunu belirtti.

Bahçeli, 0354 2172001 numaralı çağrı merkezine depremin yaşandığı illerden ve Yozgat'taki depremzedelerden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek "6 bini aşkın çağrı aldık ve almaya devam ediyoruz. Toplanan yardımların deprem bölgesine naklinin koordinasyonunu sağlıyoruz. İlimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yozgat Belediyesi olarak yardım hesabı açtık, bu hesap üzerinden de hemşehrilerimiz bizlere yardımlarını ulaştırabilir." dedi.

Koordinasyon merkezinde gönüllü çalışan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İkra Sena Özçelik de yardım malzemelerini sınıflandırıp kolilere yerleştirdiklerini söyledi.

