YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat Belediyesi çağrı merkeziyle depremzedelerin taleplerini karşılıyor

Yozgat Belediyesi çağrı merkeziyle depremzedelerin taleplerini karşılıyor

17.02.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurduğu çağrı merkeziyle afetzedelerden gelen talepleri yerine getiriyor.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan çağrı merkezinin görevlileri, 24 saat mesai yaparak depremzedelerden gelen çağrılara cevap veriyor.

Kente gelen depremzedelerin yurt binaları ve evlere yerleştirilmesi koordine edilirken yiyecek ve giysi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Çağrı merkezi görevlilerinden Oğuz Bahçeli, AA muhabirine, deprem felaketi sonrası Belediye Başkanı Celal Köse’nin talimatıyla koordinasyon ve çağrı merkezi kurulduğunu belirtti.

Bahçeli, 0354 2172001 numaralı çağrı merkezine depremin yaşandığı illerden ve Yozgat'taki depremzedelerden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek "6 bini aşkın çağrı aldık ve almaya devam ediyoruz. Toplanan yardımların deprem bölgesine naklinin koordinasyonunu sağlıyoruz. İlimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yozgat Belediyesi olarak yardım hesabı açtık, bu hesap üzerinden de hemşehrilerimiz bizlere yardımlarını ulaştırabilir." dedi.

Koordinasyon merkezinde gönüllü çalışan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İkra Sena Özçelik de yardım malzemelerini sınıflandırıp kolilere yerleştirdiklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat'ta 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıYozgat'ta 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş’ın temizliği Körfez ekiplerine emanetKahramanmaraş’ın temizliği Körfez ekiplerine emanet
Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildiYardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi
Anahtar Kelimeler:
çağrı merkezi yardım yozgat belediyesi

Yozgat Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:25
Öğle
13:00
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.