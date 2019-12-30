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  4. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nı bir de şimdi görün! Bembeyaz

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nı bir de şimdi görün! Bembeyaz

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk milli parkı olma özelliği taşıyan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, kış aylarının gelmesiyle birlikte bembeyaz görünüme kavuştu. Yeşil ve beyazın buluştuğu park, kartpostallık görüntüleri beraberinde getirdi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar göleti çevresinde bulunan asırlık çam ağaçlarının karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yozgat Çamlığı Milli Parkını ziyarete gelen vatandaşlar, doyumsuz manzara ve bol oksijenin tadını çıkartırken, anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle birlikte Yozgat Çamlığı Milli Parkına gelen Hüseyin Doğan, “Çamlık Milli Parkında muhteşem bir manzara var biz de fotoğraf çekinmeye geldik” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Çamlığı Milli Parkı gölet kar

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