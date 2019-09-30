Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Anadolu'nun özellikle kırsal kesimlerinde yoğun olarak tüketilen yufka ekmek, komşuların birbirlerine yardımıyla hazırlanıyor. Kışın tüketecekleri ekmeği şimdiden hazırlayan ev hanımları, bu sayede aile bütçelerine de katkı sağlamış oluyor.

Sabah erken saatlerde bir araya gelen kadınların bazıları yufka ekmeğin hamurunu yoğurup bezeler hazırlıyor kimileri de hazırlanan hamurları yufka haline getirip sonra da tandırda pişiriyor. Günün geç saatlerine kadar hazırlanan yufka ekmekler, kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde muhafaza ediliyor.

YEMESİ KOLAY AMA YAPMASI ZAHMETLİ

Yozgat’ın Kuşçu köyünde imece usulü ile kışlık yufka ekmelerini hazırlayan kadınlardan Emine İnci, kış hazırlıkları kapsamında her yıl yufka ekmek yaptıklarını söyledi. Komşuların birbirine yardım ettiğini söyleyen İnci, "Bize büyüklerimizden gelen bir gelenek. Yufka ekmek yapıyoruz. Yapmasak olmuyor, kışın yemek için yapıyoruz. Kışın salça kaynatıyoruz, turşu yapıyoruz. Yufka ekmeği yapması çok zor oluyor. Sabah saat 8’de ekmeğe başladık akşam 12’de bitireceğiz. Her sene yapıyoruz. Yemesi çok kolay yapması zor zahmetli” dedi.