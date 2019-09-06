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Yozgat’ta pekmez kazanları kaynamaya başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Dayılı köyü Araplı çiftliğinde kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, bağlarında yetiştirdikleri organik üzümlerle büyüklerinden gördükleri yöntemleri kullanarak pekmez üretiyor.

Yozgat’ta pekmez kazanları kaynamaya başladı

Yozgat'ta kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez, bağ bozumu ile birlikte kaynamaya başladı. Anadolu’da yoğun olarak tüketilen pekmez, vatandaşların meşakkatli uğraşları sonucunda hazırlanıyor.

Sabahın erken saatinde üzüm bağlarının yolunu tutan üreticiler, bağlardan topladıkları üzümleri traktör yardımıyla evlerine taşıyor. Bağlardan toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak doğal maya olarak kullanılan özel pekmez toprağıyla buluşuyor. Ardından killi toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuluyor. Meşe odunu ateşinde 2-3 saat sürekli kepçe ile karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra süzgeçten geçiriliyor. Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, satılmak üzere tezgahlardaki yerini alıyor.

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ŞİFALI PEKMEZ ORGANİK YOLLARLA ÜRETİLİYOR

Dayılı köyü Araplı çiftliğinde üzüm üreten Mustafa Çınar pekmez üretimine başladıklarını söyledi. 10 yıldır pekmez ürettiklerini belirten Mustafa Çınar, bu yıl 5 ton pekmez üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Organik yollarla üretilen pekmezin bu yıl kilosunu 30 TL'ye satacaklarını da belirten Çınar, "85 dönüm alanda üzüm üretiyoruz. Bu üzümleri pekmeze dönüştürüyoruz. Pazar sorunumuz yok, bu sene kilosunu 30 liraya satıyoruz tamamı tükeniyor. Biz doğal şartlarda üretiyoruz, tadı daha güzel oluyor. Pekmez çok şifalı. Eskiden çok çetin kışlarımız olurdu bir bardak pekmez içtiğinde sizi bir gün boyunca sıcak tutardı. Üretimi çok zor lezzetti çok farklı” dedi.

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Pekmez yapımında yardımcı olan Hikmet Çınar ise, "Pekmezin kıvamını biliyoruz, soğutuyoruz süzerek pekmezimizi hazırlıyoruz. Her sene yapıyoruz. Hem kışlık ihtiyacımızı çıkarıyoruz hem de kim isterse onlara da kiloyla satıyoruz" şeklinde konuştu

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