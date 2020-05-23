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Yozgat'ta karantinadaki 205 kişi evlerine gönderildi

YOZGAT HABERLERİ  | 23.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Yozgat'ta karantinadaki 205 kişi evlerine gönderildi

Yozgat'ta, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 248 kişiden 205'i evlerine uğurlandı.

Kente 10 Mayıs'ta Kuveyt'ten getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 kişinden 43'ü, yapılan testlerde Kovid-19 şüphesiyle Yozgat Şehir Hastanesinde gözlem altına alındı, 205'i İl AFAD Müdürlüğü tarafından 20 otobüsle 35 şehre gönderildi.

Evine gidecek vatandaşlardan Erdal Bostancı, yalnızlıktan biraz sıkıldıklarını ancak sürenin iyi geçtiğini söyledi.

Kayseri'ye gideceğini belirten Bostancı, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

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